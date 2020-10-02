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Общество и люди

На Волыни умер депутат, заболевший коронавирусом

10:47 2 октября 2020
Антон Богдан

В Украине растет число летальных случаев от коронавируса. В четверг, 1 октября, от этой страшной инфекции скончался депутат Рожищенского горсовета (Волынская область) Богдан Антон Васильевич, говорится на официальном сайте совета.

Умершему было 62 года. Он окончил Львовский политехнический институт. С 2006 года занимался частным предпринимательством.

Богдан был председателем постоянной комиссии по вопросам депутатской деятельности и этики, соблюдения прав человека, законности и правопорядка, земельной реформы, экологии и рационального использования природных ресурсов.

«Рожищенский городской совет глубоко скорбит по поводу смерти депутата и выражает соболезнования родным и близким. Светлая память останется в сердцах тех, кто его знал. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Как пишут «Волинські Новини», Антон Богдан лечился от коронавируса в больнице.

Напомним, на утро 2 октября в Украине официально подтверждена 4 261 смерть от коронавируса.

Фото с сайта Рожищенского горсовета

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