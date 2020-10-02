У народных депутатов Шуфрича и Палицы выявили коронавирус

В Украине растет количество народных депутатов, заразившихся коронавирусом. Известно, что за последние сутки COVID-19 обнаружен у Игоря Палицы и Нестора Шуфрича. Об этом народные избранники сообщили в эфире «Право на власть».

Нардеп от фракции «За будущее» Игорь Палица, в частности, сказал, что получил положительный тест на коронавирус утром 1 октября. Сразу самоизолировался и начал профилактическое лечение. Никаких явных симптомов болезни у него нет.

Игорь Палица

О заражении Нестора Шуфрича сначала сообщила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, но позже парламентарий от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и сам подтвердил информацию.

По словам Шуфрича, положительный результат у него был обнаружен, когда он сделал тест впервые, но потом было три негативных теста. Очередное тестирование Шуфрич планирует пройти на следующей неделе.

Нестор Шуфрич

Напомним, 30 сентября Верховная Рада ушла на карантин из-за вспышки коронавируса среди депутатов и сотрудников аппарата Рады.

Фото архив pixabay.com





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