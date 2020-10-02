В Харькове возник скандал вокруг директора школы и дочери погибшего в Ан-26 штурмана

В Харькове от занимаемой должности отстранена директор гимназии, которая отказалась принять в учебное заведение дочку погибшего в страшной авиакатастрофе под Чугуевым штурмана АН-26 Алексея Остапенко.

По словам главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, по этой ситуации назначено служебное расследование. «Отказ в праве на образование около дома недопустим», — заявил губернатор и уточнил, что вопрос с устройством ребенка в учебное заведение решен.

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Как ранее сообщал «Обозреватель», ситуация возникла после того, как вдова погибшего летчика с дочкой, ранее жившая в Чугуеве, переехала к родителям в Харьков. Она решила отдать дочку во второй класс расположенной недалеко от дома гимназии. Однако, по словам Елены Остапенко, их в учебном заведении приняли неласково.

«Директор сразу заявила, что мы пришли сюда посреди учебного года. И даже если бы она хотела нас принять, то у нее нет лишней парты и стула для дочери. Ну, можно посадить ее к кому-нибудь на колени в углу класса. Она так это и сказала! Добавила, что в законе об образовании не написано, что она обязана принимать детей военных или бойцов АТО», — рассказывала журналистам вдова штурмана.

Однако в гимназии заявляли, что мама девочки слова о коленях выдумала. «Пришла мама, я ей объяснила, что у меня только один класс на параллели и там 31 ученик. У меня технически нет возможности принять. Нам даже старую мебель неоткуда взять», — цитирует издание директора Татьяну Кучеренко, которая добавила: «У нас рядом есть другие школы… По словам мамы, в Минобороны ей объяснили, что у нее есть льготы. Но по закону мы можем принимать детей из микрорайона, детей сотрудников, а также братьев и сестер наших учеников. И только после этого каких-либо (других, — Авт.) детей. Но у нас классы переполнены».

Фото со странички ГосЧС Украины в соцсетях.

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