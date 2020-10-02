У Кернеса отреагировали на слухи о его смерти

В горсовете Харькова опровергли слухи о смерти городского головы Геннадия Кернеса, который заболел коронавирусом и был госпитализирован в немецкую клинику.

«Жизнедеятельности и работоспособности городского головы Геннадия Кернеса угрозы нет. Волна слухов о его якобы смерти, накрывшая накануне вечером харьковские паблики и соцсети, — не более чем фейк, изготовлением и распространением которого занимаются политические оппоненты действующего мэра, в том числе и те, кто конкурирует с ним за пост мэра на предстоящих выборах», — говорится в заявлении.

В харьковском горсовете сообщают, что Кернес по-прежнему находится в берлинской клинике «Шарите» и что правила в медучреждении запрещают использование гаджетов пациентами и посетителями. Именно с этим связывают отсутствие каких-либо видеообращений мэра к харьковчанам.

В горсовете также цитируют профессора клиники «Шарите», который заявил, что Кернес «прогрессирует с каждым днем, и мы надеемся на его полное выздоровление».

Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию подтвердили у сына Геннадия Кернеса Даниила и его жены.

Фото со странички Геннадия Кернеса в соцсетях.

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