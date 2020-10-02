В Казатине произошел курьез с «любовной конструкцией» — в сетях родился мем

Желание обустроить сквер и зону отдыха в Казатине (Козятине по-украински) в совокупности с плохой погодой привели к появлению нового мема — «Я люблю коз».

По этому поводу в социальных сетях возникла масса шуток.

Однако оказалось, что о любви к козам речь вовсе не идет. Дело в том, что на месте, где планируется разбить сквер, предприниматели начали устанавливать надпись «Я (сердце) Козятин», однако из-за дождя работы были прекращены — последние четыре буквы в названии города установить не успели. А вот фотографы успели…

«Действительно, помешал ливень закончить. И как нужно было поступить: сделать абы как или же продолжить в нормальных условиях? Ну и любит же наш народ поговорить, даже не выяснив, что и к чему. Хотя все это — для вас. И для критиков, и для юмористов в том числе», — объяснил ситуацию на страничке «Погляд — Козятин» Александр Крысков.

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Фото со странички «Погляд — Козятин».

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