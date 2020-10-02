28.25 / 28.43 32.94 / 33.35
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Казатине произошел курьез с «любовной конструкцией» — в сетях родился мем

13:13 2 октября 2020
Я люблю коз

Желание обустроить сквер и зону отдыха в Казатине (Козятине по-украински) в совокупности с плохой погодой привели к появлению нового мема — «Я люблю коз».

По этому поводу в социальных сетях возникла масса шуток.

Однако оказалось, что о любви к козам речь вовсе не идет. Дело в том, что на месте, где планируется разбить сквер, предприниматели начали устанавливать надпись «Я (сердце) Козятин», однако из-за дождя работы были прекращены — последние четыре буквы в названии города установить не успели. А вот фотографы успели…

«Действительно, помешал ливень закончить. И как нужно было поступить: сделать абы как или же продолжить в нормальных условиях? Ну и любит же наш народ поговорить, даже не выяснив, что и к чему. Хотя все это — для вас. И для критиков, и для юмористов в том числе», — объяснил ситуацию на страничке «Погляд — Козятин» Александр Крысков.

.

Фото со странички «Погляд — Козятин».

479

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Александр Мясников

«Ты бы в первый день сдох!» Врач Мясников спровоцировал скандал с Навальным

В Киеве погибла сотрудница посольства США

Погибшая в Киеве американка оказалась супругой военного атташе

Винник

Вокруг Олега Винника возникла интрига

Зеф Айзенберг

Известный миллионер-гонщик погиб, пытаясь установить рекорд скорости

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер