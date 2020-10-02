«В том фатальном самолете должен был лететь и я»: появился рассказ друга погибших в Ан-26

Курсант Воздушной Академии Валентир Рейзер, учившийся вместе с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевым курсантами, должен был лететь вместе с ними на Ан-26, но обстоятельства сложились так, что юноша остался на земле.

«Я очень хорошо знал многих из курсантов, которые полетели на том самолете и, к сожалению, не вернулись… Знал всю 133-ю группу…», — рассказал Валентин в интервью «Высокому замку». Он ранее учился вместе с погибшими, но несколько дней назад перевелся на инженерный факультет, на специальность «авиационное вооружение».

Валентин Рейзер дружил с погибшим Виталием Вильховым (курсант скончался в госпитале от ожогов) — ранее они учились вместе в львовском военном лицее, у ребят было много общих друзей и знакомых.

«С первых дней нашли с ним общий язык. Ходили вместе в увольнение. Он ни в чем никому не отказывал. Откликался на чье просьбы о помощи. Умел поддержать товарища в трудную минуту. Во время учебы во Львове Виталик приглашал меня в гости к себе домой, но побывать там не успел», — рассказывает курсант.

Он был на похоронах друга, а теперь хочет восстановить фотографии с однокурсниками — все они были в телефоне единственного выжившего в катастрофе Вячеслава Золочевского, однако гаджет был уничтожен огнем.

«Мы постараемся через службы мобильного сервиса восстановить его номер, а заодно и фотографии с нашими друзьями», — говорит курсант.

Фото со странички ГосЧС в социальных сетях.

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