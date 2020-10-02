"Стал частью статистики": глава "Нафтогаза" Коболев подхватил коронавирус



Ряды подхвативших коронавирусную инфекцию политиков и чиновников пополнил руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, накануне вернувшийся из командировки.

«Очередной COVID-антирекорд в Украине и я, к сожалению, часть этой статистики. Как говорили эпидемиологи, коллективный иммунитет сформируется, когда 70% общества перенесут болезнь. Поэтому мы были готовы к этой реальности — и как компания, и я лично», — пишет Андрей Коболев на своей страничке в соцсетях.

Руководитель НАК утверждает, что чувствует себя хорошо и надеется не потерять ни обоняние, ни деловой нюх. Все совещания и встречи он переводит в формат онлайн.

«Из деталей: вчера прилетел из командировки, сдал тест, до результата нигде не появлялся. Положительный результат получил час назад, предупредил всех, с кем контактировал», — добавил он.

Фото со странички Андрея Коболева в соцсетях.

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