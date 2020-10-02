

Похоже, что подтверждается версия полиции о том, что старшеклассник, попытавшийся перерезать себе горло прямо в коридоре килийского лицея № 3, сделал это из-за неприязненного отношения со стороны педагога.

По информации «ТСН», девятиклассник, который сейчас находится в хирургическом отделении больницы, перед попыткой суицида оставил две записки.

«В первой записке, скажем так, общие фразы. Во второй было написано о проблемах с предметом», — рассказал журналистам начальник отдела образования Килийского ОТГ Сергей Мергут.

А председатель Килийской ОТГ Павел Бойченко утверждает, что одна из версий следствия — атмосфера, созданная учителем в классе: «Учитель неправ однозначно, но не только в этом ситуация».

В беседе с журналистами родственники пострадавшего лицеиста рассказали, что проблемы с учителем химии начались у юноши уже давно. Так, сестра парня утверждает, что ее брату предмет не давался, а педагог не помогал лицеисту, а высмеивал его — обида копилась несколько лет.

«Говорил, мол, тебе в 10 класс не надо идти — такой ты тупой… Что в класс не нужно заходить, раз он ничего не понимает. Брат рассказывал, что ждал обращения педагога и каждый раз у него внутри все подпрыгивало», — говорит сестра лицеиста Олеся Альтер.

По ее словам, мать пострадавшего школьника ходила и к классному руководителю, и к директору, но в школе утверждают, что жалоб не было. «Никто не говорил, никто не жаловался на то, что он как-то ведет себя не так», — заявила журналистам директор Килийского лицея № 3 Надежда Сорока.

Впрочем, на педагога, как оказалось, жаловались и другие дети. Мама одного из лицеистов-девятиклассников рассказала, что учитель постоянно задевал ее сына.

Полиция открыла уголовное производство по факту доведения до самоубийства, однако на время расследования педагога не отстранили — он продолжит вести уроки.

Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay.

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