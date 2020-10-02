На Херсонщине из Черного моря выловили необычное животное

В Херсонской области рыбаки из Скадовска похвастались неожиданным уловом — из воды вытащили черепаху, похожую на морскую.

Фото рыбака с черепахой в соцсети выложил Евгений Корокин, прокомментировав его так: «Вот такое чудо неожиданно словили в Скадовске около лодочной станции!»

В комментариях под своим постом он уточнил, что черепаха весит 20 килограмм.

А издание «Херсон типичный» отмечает, что хоть морские черепахи в Черном море не водятся, но иногда заплывают сюда через пролив Босфор — их вылавливали в Абхазии, Поти и Крыму. Ученые же утверждают, что морской черепахе не выжить зимой, когда температура воды опускается ниже 10 градусов С — минимально необходимая им для жизни температура составляет 12 градусов С. Впрочем, как утверждается, хорошо ориентирующиеся в пространстве черепахи вполне имеют шанс добраться до берегов Турции.

Фото со странички Евгерия Корокина в соцсетях.

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