"Люблю свою грудь": дама в возрасте похудела на 10 размеров и покорила Сеть снимками топлес

Многие женщины и девушки часто посвящают свою жизнь заботам о детях, супруге и других домочадцах, совершенно не обращая внимание на себя любимую. Именно так вела себя и англичанка Джоанна Чемберлен, передает «Рамблер.новости» со ссылкой на The Sun.

Еще десять лет назад Джоанна была гораздо полнее и ненавидела свое тело — ее размер одежды был 22-м (равняется украинскому 56-му).

Но однажды произошло событие, которое вынудило ее начать заботиться о своем теле, похудеть до 12 размера (46-й) и позволило чувствовать себя такой счастливой, как никогда раньше.

«Когда мне исполнился 51 год, один из родственников на семейном торжестве сказал мне, что я слишком толстая, и это потрясло меня до глубины души, а также подтолкнуло к изменениям. Я поняла, что должна сосредоточиться на себе: поэтому начала питаться правильной едой и тренироваться в спортивном зале», — рассказала Джоанна.

Еще одно потрясение женщина пережила, когда увидела себя со стройным телом и пышной натуральной грудью на профессиональных фотографиях.

«Я начала чувствовать себя более сексуальной, чем когда-либо. Я обожаю свою грудь (чего не было даже тогда, когда ей было 20 лет), покупаю сексуальное белье и стала активным участником благотворительной группы по борьбе с раком груди», — делится впечатлениями британка.

Поклонники восторженно одобряют ее «чудесное преображение»:

Ранее «ФАКТЫ» писали, что однофамилица Джоанны — Кристин Чемберлен из США, располневшая во время учебы колледже, смогла сбросить 14 кг за месяц и начала снова чувствовать себя счастливой.

Фото: https://www.instagram.com/the_grey_haired_model/

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