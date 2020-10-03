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Общество и люди

Жена не выдержала: мужчина развелся после 19 лет брака и завел сразу двух любовниц

5:27 3 октября 2020
Шаи Фишман и его женщины

Пока в РФ бурно обсуждают перипетии любовной связи мужа Наташи Королевой Тарзана с любовницей, в США жители города Ньютаун, штат Пенсильвания (по крайней мере, некоторые его представители), пытаются смотреть на подобные вещи намного проще.

Так, один из жителей города, предприниматель Шаи Фишман развелся с женой после 19 лет брака и завел сразу двух полиаморных любовниц, пишет «РенТВ» со ссылкой на Daily Mail.

Полиамория — этический взгляд на жизнь, при котором человек допускает существование романтических отношений с несколькими людьми одновременно, с согласия и одобрения всех участников такой связи.

Издание поясняет, что мужчина всегда считал себя противником моногамии, однако по-настоящему задумался о полиамории лишь после того, как посмотрел сериал «Большая любовь» о мормоне-многоженце и реалити-шоу о полиаморных семьях Polyamory: Married & Dating.

Ему потребовалось шесть лет, чтобы убедить жену попробовать открытый брак, допускающий сексуальные связи с другими людьми. Эксперимент закончился провалом: женщина терпела семь месяцев, а затем потребовала развода.

Спустя два года Шаи завел постоянные отношения с двумя женщинами, которых зовут Лиа и Крисси.

«Я встретил Крисси через пять месяцев после знакомства с Лией. Обеих нашел на сайте знакомств, причем и у той, и у другой в профиле было написано, что они предпочитают моногамию и считают, что полиамория — не для них. Но я решил, что это не должно меня останавливать», — рассказывает он.

Сейчас 46-летний Шаи, 40-летняя Лиа и 41-летняя Крисси живут в одном доме. Хотя все трое периодически заводят любовников и любовниц на стороне, они не планируют расставаться друг с другом. Бывшая жена Шаи также переехала к ним вместе с детьми и новым партнером, однако не считает себя частью их полиаморных отношений.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что экс-футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев получил нагоняй от бывшей жены, рассказав о сексе втроем при детях.

Фото: https://www.dailymail.co.uk/

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