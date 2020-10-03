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Общество и люди

Киевское метро объявило сбор старых книг: как их используют

8:18 3 октября 2020
книги

В Киевском метрополитене продолжается акция по сбору книг. За месяц пассажиры принесли уже более 500 совершенно разных по темам и жанрам изданий, сообщили в ведомстве.

После сортировки книги будут отправляться в сельские библиотеки или использоваться для буккроссинга на станциях метрополитена, когда человек, прочитавший книгу, оставляет ее в метро, для другого человека и так по цепочке.

Морально устаревшие книги планируется использовать для артскульптур в библиотеках.

Книги можно приносить в любом количестве.

В метрополитене предлагают всем желающим провести дома книжную ревизию. Ненужную литературу принимает в администрации куратор музея.

«Музей метро работает в администрации подземки с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00. Обеденный перерыв с 12:30 до 13:30, проспект Победы, 35, станция „Политехнический институт“ (вход со стороны парка КПИ). Суббота, воскресенье — выходные», — говорится в сообщении.

Кроме метро, книги можно приносить в Центральную библиотеку Соломенского района Киева всю неделю, кроме пятницы, по адресу: ул. Освиты, 14а.

Фото facebook.com/kyivmetro



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