3 октября — Всемирный день грибника: поздравления любителям тихой охоты и смешные фото

Ежегодно 3 октября отмечается Всемирный день грибника. Хотя он не отмечен ни в каких календарях, но для любителей тихой охоты это праздник. Царем грибов считается белый гриб. А самый распространенный по всему миру гриб — шампиньон.

Нужно любить собирать грибы, чтобы получать истинное наслаждение от этого процесса.

«ФАКТЫ» собрали поздравления и интересные картинки о грибах и грибниках.

Осенний денек, 3 октября! Что это значит?

День грибника! И ждёт его огромная удача!

В лесу в это время — рай на земле!

Уверяю, в этот день повезёт и тебе!

Лукошко побольше бери, и нож заточи,

Какой гриб ядовитый, какой съедобный — на память заучи,

И если дождь прошел, беги скорее в лес,

В этот день познаешь ты, волшебство грибных чудес!

Тяжелая, блин, работа:

Сидеть, собирать грибы.

Хотя бы помог бы кто-то,

Не так бы устали бы.





Есть в году чудесный день — грибника!

Мухомор не тронет его ловкая рука,

Ищет зорким взглядом он жирный боровик,

Он не любитель! Он — профессиональный грибник!

И поверьте, без трофея грибник не останется,

По тропе сто раз пройдет, еще сто раз оглянется,

И найдет! Да столько, что и не снилось вам!

Давайте радость праздника, разделим пополам!





Боровик, волнушка, моховик лесной,

Список съедобных грибов, всегда с тобой,

Рыжик, груздь лисичка, маслята, шампиньон,

В собирании грибов, ты — чемпион!

С праздником тебя, грибник! Твой день!

Загляни под кустик, загляни под пень,

Там тебя ждут радости, найдешь и улыбнешься,

С полным лукошком домой ты сегодня вернешься!





С Днем грибника! Дождя тебе в лесу!

Чтоб вырос гриб после дождя, даже на носу!

Чтобы роща грибная тебя окружала!

И чтоб вокруг тебя соседей было мало!

Чтоб все тебе досталось, и лисичка, и опенок,

Чтоб радовался празднику ты, как ребенок,

Чтоб из грибов были даже котлеты,

Салаты, супы, шашлыки и паштеты!

На заре дымят низины,

Седина на валунах.

И плывут в туман корзины

Каравеллами в волнах…

И хочу я удалиться

В светлый мир березняка.

Дай, удача, утолиться

Давней страсти грибника.

Забодай меня корова,

Ни черта же нет в лесу!

Значит, я на рынок снова

Кукиш с маслом принесу!

Ливни лили, как из пушки!

Отчего же не растут

Ни маслята, ни волнушки,

Укуси меня верблюд!

Грибники на электричках

Понаехали, небось!

Всё собрали до лисички,

Утопи меня лосось!

Грибники хужей пожара!

Всё смели, как дважды два!

Растопчи меня слоняра,

Я б их всех поубива…

Заглавное фото архив pixabay.com







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