Бывший узник Кремля Афанасьев стал отцом

Бывший узник Кремля Геннадий Афанасьев стал отцом и поделился радостью с подписчиками в Facebook. 3 октября супруга Геннадия Людмила Афанасьева родила девочку. Малышку назвали Квитославой.

Счастливый отец опубликовал фото из роддома и запечатлел розовый браслет для матери и новорожденной. Девочка родилась с ростом 52 см и весом 3,240 кг.



Напомним, крымчанина Афанасьева оккупационный «суд» в 2014 году приговорил к семи годам заключения. В 2016 году политического заключенного освободили по обмену. С тех пор Афанасьев живет в Киеве и добился от Евросуда компенсации за бесчеловечные условия в местах заключения. В 2018 году Геннадий сообщил, что встретил свою любовь и готовится к свадьбе.

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