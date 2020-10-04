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Общество и люди

Оптическая иллюзия превратила кошку в «бога»

8:27 4 октября 2020
кот

Девушке-фотографу удалось заснять удивительную оптическую иллюзию: пушистый белый кот восседает на облаке и изображает высшее божество. Как объясняет Аманда Хислоп в соцсетях, ее снимок — это не эффекты Photoshop, а случайная удача. Аманда фотографировала свою белую кошку через окно, а в стекле в этот момент отразилось небо с облаками.

«Сфотографировала кота, смотрящего в окно, и случайно превратила его в такого себе бога», — написала Аманда.

котик

Пользователи в соцсетях шутят, что такое фото не могло появиться случайно, и Аманде пора создавать собственную религию. Например, божественный котик может стать антагонистом злого пса Цербера. Многие вспомнили, что в истории человечества уже были времена, когда кошки считались божественными животными.

Напомним, ранее в соцсетях была популярна кошачья фотозагадка. Пользователям предлагалось угадать, кто на снимке: черный кот или птица.

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