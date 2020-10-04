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Общество и люди

Бюст Хоакина «Джокера» Феникса вызвал бурную реакцию в сети

9:44 4 октября 2020
джокер

На Фестивале чудес, который сейчас проходит в Шанхае, показали удивительно реалистичное изваяние Джокера в натуральную величину. Видео с выставки опубликованы на Reddit. Фигурка, посвященная персонажу Хоакина Феникса из популярного фильма, выставлена на обозрение рядом с другими героями мира комиксов. Создателям Джокера особенно удались глаза знаменитого злодея, а также получилось полностью воссоздать костюм и киношный грим.

This JOKER art from r/nextfuckinglevel

На Reddit видео с Джокером собрало более 90 тыс. голосов в поддержку. В комментариях пользователи поражаются реалистичности скульптуры. «Невероятно», «Могу поклясться, что он на меня смотрит», «Забудьте о мадам Тюссо, вот кто на самом деле заслуживает внимания».

джокер

Многие обратили внимание, что такая точность в передаче цвета и воссоздании малейших деталей пока удавалась только кондитерам. «Искромсав лицо Джокеру, вы обнаружите, что внутри скрывается восхитительный слоеный торт», «Я реально ждал, что сейчас окажется, что это торт», «А я до сих пор не уверен, что это не торт», «Жаль, что сейчас нет способа узнать, что это торт, пока кто-нибудь его не разрежет», — шутят пользователи.

Скульптуру Джокера создала команда Queen Studios, объединяющая художников, дизайнеров и любителей комиксов. Кроме Джокера, авторы привезли на выставку фигуру суперзлодея Таноса и киборга Алиты.

Напомним, актер Хоакин Феникс признавался, что для роли «Джокера» ему пришлось радикально похудеть. Об этом подробно в интервью «Ради роли Джокера мне пришлось за месяц сбросить 24 килограмма».

Фото queen_studios_collectibles/Instagram

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