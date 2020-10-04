Умер легендарный одесский гинеколог

В Одессе скончался врач-легенда, самый известный в городе акушер-гинеколог Иосиф Зильберман. Доктору было 79 лет. Об кончине врача сообщили одесситы в соцсетях.

Похороны состоятся 5 октября. Церемония прощания назначена на 14.00 в центральной синагоге (ул.Осипова, 21), а последним приютом для легендарного врача станет городское еврейское кладбище.

Зильберман посвятил акушерству и гинекологии более 40 лет. Закончив с отличием Одесский мединститут, он пришел на работу в одесский роддом № 1 и именно там заслужил признательность пациентов, уважение коллег-врачей, признание в медицинском научном сообществе. Кроме врачебной практики, Зильберман был автором ряда научных статей по эндокринной гинекологии, занимался проблемами бесплодия и невынашиваемой беременности.

Одесситы вспоминают, что приема у доктора готовы были ждать по пять часов, поскольку тот брался за самые сложные случаи. К врачу ходили династиями. В соцсетях типичное послание Иосифу Зильберману звучало как «Доктор от Бога», «Спаситель нашей дочки», «Другого такого нет». Многие благодарили за рождение не только сыновей и дочерей, но и внуков, то есть два поколения семьи были едины в признании профессионализма врача.

Зильбермана ценили за потрясающее чувство юмора. «Он воплощение той самой Одессы, необыкновенной, остроумной, дерзкой и талантливой, которая существует не только в фольклоре и литературе», — писали о нем.

Фото tixayaodessa/Facebook



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