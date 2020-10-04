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Общество и люди

«Обстрелянный» лазером в кинотеатре террорист Гиркин прокомментировал инцидент

14:06 4 октября 2020
Игорь Стрелков (Гиркин)

Один из главарей террористической организации «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) пожаловался на светивших в лицо лазером сотрудников кинотеатра, сообщает «Говорит Москва».

Случай произошёл в московском «Доме кино». Так руководство заведения боролось с посетителями, которые не носили маски. Террорист рассказал, что другие посетители мероприятия тоже не соблюдали мер предосторожности, однако им в лицо лазером не светили.

«Отвратительно. Мне просто повезло, что мне не попали этой указкой в глаз. Почему выбрали меня, я, честно говоря, не понял, поскольку сидело очень много людей, и дело в том, что в момент, когда шло выступление, артисты стояли на сцене без масок, перчаток, без всяких средств защиты. Причём стояли они достаточно плотно. Если уж соблюдать (меры безопасности. — Авт.), то соблюдать всем, в первую очередь организаторам. А то получается, что гости, которых рассадили с соблюдением так называемой социальной дистанции, должны носить маски, а артисты и режиссёры нет», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Гиркин признал, что после оккупации Донбасс превратился в помойку, а жители оккупированного региона ненавидят Россию.

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