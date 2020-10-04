Дочь Леонида Якубовича раскрыла подробности своей болезни

Дочь Леонида Якубовича Варвара два года пыталась справиться с депрессией. Подробности своего заболевания девушка раскрыла подписчикам в Instagram.

22-летняя Варвара объясняет, что депрессия — это не синоним плохого настроения, а серьезная болезнь. Она не возникает на ровном месте, а развивается на фоне других психических расстройств. Депрессию на финальном этапе Варвара сравнивает с выключенным светом и постоянным чувством боли.

«В вас выключается свет, внутренний свет. Мир вокруг вас теряет краски, как будто насыщенность кадра выкрутили до минимума. Вы перестаете различать цвета, запахи, голоса. Все становится одинаково серым, далеким и чужим. В этом состоянии у человека нет сил „выкарабкиваться“, нет сил бороться и нет сил просить о помощи. Нет даже желания. Ему больно. Ему постоянно больно, и он просто хочет, чтобы это закончилось», — рассказывает девушка.

По словам Варвары, свою депрессию она пережила в 2014—2015 годах, то есть в подростковом возрасте. «Мне было больно. Очень больно. Постоянно. Кроме тех периодов, когда я спала. Поэтому я спала много, при любой возможности. Но ощущение того, что я всем мешаю, что меня все ненавидят, что этому миру будет лучше, если меня не станет, становилось только сильнее», — пооткровенничала девушка.

Напомним, ранее Леонид Якубович поделился, что дочь Варвара и сама увлекается спортом, и отцу спасла жизнь, вернув в хорошую физическую форму. Также о Варваре Якубович рассказывал как об очень талантливом ребенке: она с трех лет читала, в школу пошла сразу во второй класс и с детства привыкла к обращению на «вы».

Фото umi_coral/Instagram

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