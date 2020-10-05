28.29 / 28.44 32.96 / 33.26
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Опасный пушистик: ребенок заразился пневмонией от хомяка

4:25 5 октября 2020
Хомячина

Несмотря на то, что хомяки помогают ученым выявить побочные эффекты от заражения коронавирусом, в некоторых ситуациях общение с ними лучше ограничить.

О случае, которые позволяет сделать такой нерадостный вывод, рассказывает The Sun.

Издание приводит историю десятилетнего мальчика Джека Сейджа, который тяжело заболел после общения с симпатичным зверьком.

Сообщается, что Джек на протяжении года боролся с заболеванием, которое медики не могли диагностировать два месяца. После двух бронхоскопий и множества тестов врачи обнаружили у ребенка эозинофильную пневмонию.

Выяснилось, что перед тем, как здоровье мальчика ухудшилось, он играл с домашним хомяком. Эксперты отметили, что подобные случаи заражения крайне редки, но все же встречаются. Спустя год Сейдж пошел на поправку.

Издание поясняет, что эозинофильная пневмония — заболевание, при котором происходит накопление эозинофилов (одного из типов лейкоцитов) в легочных альвеолах. В клинической картине эозионфильной пневмонии наиболее часто отмечаются кашель, лихорадка, одышка и ночная потливость.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что хомяки помогли ученым из Гонконга доказать, что ношение масок значительно снижает скорость распространения COVID-19. Работа, которую исследователи называют «первой в своем роде», показала, что темпы распространения инфекции воздушно-капельным путем благодаря маскам снижаются на 75%. В ходе эксперимента возле каждой клетки, где находился зараженный коронавирусом грызун, размещались три клетки со здоровыми хомяками. Вентилятор, установленный в помещении, создавал дополнительные потоки воздуха, которые повышали вероятность распространения вирусных частиц. Между клетками, в которых находились животные, сделали дополнительные перегородки из хирургических масок.

Фото: https://www.thesun.co.uk/

14

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева у гроба (скрин видео)

«Или как дурак последний, или…» Алла Пугачева произнесла речь на похоронах друга

Медики коронавирус

Предотвратит цитокиновый шторм: ученые назвали фактор, снижающий риск смерти от коронавируса

Военные организовали плантацию конопли «для нужд АТО»

Военные организовали плантацию конопли «для нужд АТО»

Потерпевший крушение АН-26

Было еще два вертолета: стали известны новые подробности крушения Ан-26

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер