Жуткая трагедия в США: женщина убила и расчленила любовника, чтобы выйти замуж за своего отца

В США произошло чудовищное злодеяние, в результате которого 31-летняя Аманда Макклюр проведёт 40 лет в тюрьме после жестокого убийства своего любовника Джона Макгуайра.

Об этом пишет сайт телеканала РенТВ со ссылкой на Mirror.

Издание уточняет, что Аманда расправилась с сожителем, чтобы выйти замуж за своего биологического отца.

Сам же отец — 55-летний Ларри Макклюр — был приговорён к пожизненному заключению в августе. Он признался, что забил до смерти любовника своей дочери в феврале 2019 года, при этом Аманда помогла ему совершить преступление, а затем расчленила тело любовника.

Сестре Аманды, 32-летней Анне Мари Чоудхари, также предъявлено обвинение в убийстве первой степени за участие в нападении.

Отмечается, что после жестокого убийства отец и дочь всё-таки поженились. В прошлом году в Объединённой методистской церкви пара заключила брак, написав в документах имя другого мужчины.

«Она, её сестра и её отец отправляются прямо в ад. Я не могу простить её прямо сейчас. Может быть, позже, но я не могу простить её прямо сейчас», — заявила мать Аманды Карен Смит во время судебного процесса.

Судья также раскрыл подробности убийства. По его словам, после расправы преступники закопали, затем выкопали, а затем опять захоронили тело Джона Макгуайра.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Португалии две девушки убили парня и отрубили ему пальцы для того, чтобы с их помощью войти в интернет-банк и снять полученное им наследство.

Фото: https://www.mirror.co.uk/

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