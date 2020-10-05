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Общество и люди

Собака позеленела от травы – ее фото стало хитом Twitter

9:51 5 октября 2020
Трава

Порядка 100 тысяч лайков собрал твитт с фотографией некогда белой собаки, которая прогулялась свежескошенной траве.

«Одна белая собака + мокрая свежескошенная трава = вот это», — комментирует выложенное в сеть фото интернет-пользователь с ником Wadey.

«Ты шутишь?» — написала под этим фото одна из интернет-пользователей. «Неужели твой пес не качается по мокрой траве?» — отреагировал автор поста, на что получил ответ: «Не до такой степени».

Еще один из комментаторов обратил внимание на то, что автор поста выложил не свою фотографию, а использовал ранее уже «гулявшую» по соцсетям.

Изображение Dariusz Sankowski с сайта Pixabay.

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