Балух пришел в себя

Бывший политзаключенный Владимир Балух, попавший в тяжелом состоянии в больницу после избиения, пришел в себя.

«Наконец-то хорошие новости от лечащих врачей Владимира Балуха: «Пациент в сознании, выполняет элементарные инструкции, пытается что-то говорить, но еще очень слаб», — пишет на своей страничке в социальных сетях народный депутат Украины Ирина Геращенко.

Ранее полиция задержала мужчину по подозрении в избиении Владимира Балуха в столичном Гидропарке. Его отправили под стражу на два месяца.

Фото со странички Владимира Балуха в соцсетях.

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