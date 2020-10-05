На Ровенщине посылки "Новой почты" доставляют на телегах с лошадьми: реакция сети

На странице «Типове Дубно» в Facebook опубликовано фото, о том, как в 21 веке доставляются посылки «Новой почты» там, где нет дорог. На снимке лошади тянут телегу с горой посылок, сзади мужчина поддерживает содержимое, чтобы на кочках и ямах посылки не рассыпались.

Жителей Дубно ранее предупредили, что из-за ремонта дороги пешеходов, спецтранспорт и маршрутки будут направлять по запасному понтонному мосту, а всем остальным транспортным средствам разрешен проезд только ночью — с 23:00 до 06:00 часов.

Поэтому, чтобы вовремя доставить посылку, работники почты вышли из положения, используя лошадей и телегу.

В сети по-разному отнеслись к увиденному: кто-то с пониманием, кто-то с издевкой.

Фото facebook/typovedubno

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