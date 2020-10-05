Спустя пять месяцев после самоубийства украинца в Антарктиде его тело не могут доставить на родину

Родственники погибшего полярника Василия Емельяновича пять месяцев не могут предать его тело земле, так как оно до сих пор не доставлено в Украину со станции «Академик Вернадский» в Антарктиде.

В сюжете ТСН говорится, что репатриации тела препятствует чилийская прокуратура, которая требует от украинской стороны доказательств того, что тело принадлежит именно Емельяновичу. Сейчас украинская сторона собирает доказательства.



Напомним, Василий Емельянович работал поваром на станции «Академик Вернадский». Его нашли в петле во время обхода станции 8 мая этого года. Мужчина покончил с собой из-за личных проблем.

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