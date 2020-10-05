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Общество и люди

В Киеве водитель вытолкал из маршрутки пассажирку, заплатившую монетами

22:23 5 октября 2020
водитель

В Киеве водитель маршрутного такси № 511, курсирующего с Троещины до станции метро «Позняки», вытолкнул из салона пассажирку за то, что девушка оплатила проезд монетами.

В сюжете ТСН говорится, что водитель кричал, толкал пассажирку и требовал расчета только купюрами.

За девушку никто из пассажиров не заступился.

Как стало известно, перевозчик уволил нервного водителя.

Напомним, 4 октября в Киеве произошло смертельное ДТП с участием маршрутного такси. По словам водителя маршрутки, в автобусе отказали тормоза.

Фото скриншот видео ТСН

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