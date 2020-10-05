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Общество и люди

Трагическая смерть украинки в Польше: обугленное тело обнаружили в "общежитии" без окон

23:24 5 октября 2020
Польша пожар

Польские власти продолжают фиксировать случаи гибели украинцев в своей стране. Очередная трагедия произошла в населенном пункте Гурашка Отвоцкого уезда, недалеко от Варшавы: там в ночь на понедельник во время пожара в «общежитии» для рабочих погибла гражданка Украины.

Об этом передает Polsat News.

Сообщается, что более 20 работников, трудоустроенных в сфере садоводства, проживали в бывшей теплице, переоборудованной под жилые комнаты. В помещении не было окон, его всего лишь утеплили минеральной ватой и расселили постояльцев.

Когда начался пожар, большинство украинцев успели выбежать из помещения.

После того, как спасатели потушили пожар, в одной из комнат они обнаружили частично обугленное тело женщины. По неофициальной информации местной полиции, речь идет о молодой женщине — гражданке Украины.

В настоящее время польская полиция под надзором прокуратуры осуществляет расследование этого дела.

Спасатели пока не назвали причину возникновения пожара.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что часто украинцы в Польше становятся жертвой мошенников — соотечественников, которые пытаются нажиться на них, вымогая за «услуги» от одной до трех тысяч евро.

Фото: https://www.polsatnews.pl/

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