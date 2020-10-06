Потеряли сознание прямо на школьной линейке: в РФ "торжества" закончились трагедией для 13 детей

В городе Великие Луки (Псковская область РФ) в ходе проведения линейки в местной школе № 7 сразу 13 учеников упали без сознания.

Об этом говорится в сообщении на официальном канале Псковской области.

По словам главы комитета образования региона Александра Седунова, недомогание почувствовали дети разного возраста из разных классов.

О начале доследственной проверки также сообщали в региональном управлении Следственного комитета России.

Сообщается, что сейчас дети находятся под наблюдением медиков. Для установления причин произошедшего у детей взяли анализы.

Сообщается, что трое упавших без сознания детей остаются в тяжелом состоянии. Состояние других пострадавших оценивается как средней тяжести.

По мнению одного из жителей города, пишет «Псковская губерния», в водопроводной воде было превышено содержание хлора. По другой версии, которую озвучила директор школы, речь идет о тепловом ударе.

Как уточняет Telegram-канал Mash, инцидент произошел во время церемонии присвоения школе имени пограничника Антона Злобина, который погиб в 1995 году в ходе операции в Таджикистане.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России на школьной линейке тюремный спецназ показал, как разгоняет митинги.

Фото: https://dni.ru/

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