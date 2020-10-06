17-летняя американка с самыми длинными в мире ногами вошла в Книгу рекордов Гиннесса

17-летняя жительница американского штата Техас Мэйси Керрин официально признана обладательницей самых длинных ног в мире — как среди женщин, так и среди подростков. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса. Предыдущей рекордсменкой была россиянка Екатерина Лисина, бывшая баскетболистка.

Длина правой ноги Мэйси — 134,3 сантиметра, а левой — 135,3. Рост американки — чуть больше 208 сантиметров. Таким образом длина ног составляет около 60% от ее роста.

Керрин мечтает стать моделью. Она также призывает людей не стесняться своей внешности, если в ней есть что-то необычное. Девушка признает, что привлекает к себе много внимания. На нее повсюду глазеют. Но ей это даже начало нравиться.

Есть у Мэйси и проблемы — она не может подобрать себе подходящую одежду. В частности, в магазинах не бывает джинсов ее размера. Ей приходится пригибаться, проходя в двери. Иначе она ударяется головой. И трудно садиться в машину.

Самой же высокой женщиной в мире считается китаянка Сунь Фан. Ее рост — почти 221 сантиметр.

Мэйси с мамой

С отцом и братом

Фото guinnessworldrecords.com и Barcroft TV



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