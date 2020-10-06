28.33 / 28.52 33.12 / 33.54
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

17-летняя американка с самыми длинными в мире ногами вошла в Книгу рекордов Гиннесса

12:19 6 октября 2020
Мэйси Керрин

17-летняя жительница американского штата Техас Мэйси Керрин официально признана обладательницей самых длинных ног в мире — как среди женщин, так и среди подростков. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса. Предыдущей рекордсменкой была россиянка Екатерина Лисина, бывшая баскетболистка.

Длина правой ноги Мэйси — 134,3 сантиметра, а левой — 135,3. Рост американки — чуть больше 208 сантиметров. Таким образом длина ног составляет около 60% от ее роста.

Керрин мечтает стать моделью. Она также призывает людей не стесняться своей внешности, если в ней есть что-то необычное. Девушка признает, что привлекает к себе много внимания. На нее повсюду глазеют. Но ей это даже начало нравиться.

Есть у Мэйси и проблемы — она не может подобрать себе подходящую одежду. В частности, в магазинах не бывает джинсов ее размера. Ей приходится пригибаться, проходя в двери. Иначе она ударяется головой. И трудно садиться в машину.

Самой же высокой женщиной в мире считается китаянка Сунь Фан. Ее рост — почти 221 сантиметр.

Мэйси с мамой

С отцом и братом

Фото guinnessworldrecords.com и Barcroft TV

295

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Королева Наташа

"Все горе на лице": поклонники напуганы тем, как сильно сдала Наташа Королева

Пушилин

Скоро до изъятия жилья дойдет: дончане шокированы "указом" Пушилина

Ефремов

Родственники жертвы Михаила Ефремова ополчились на осужденного артиста

Алла Пугачева у гроба (скрин видео)

«Или как дурак последний, или…» Алла Пугачева произнесла речь на похоронах друга

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер