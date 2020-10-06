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Общество и люди

Дочь Конкина перед гибелью называла жениха «тварью»

14:27 6 октября 2020
Владимир Конкин с дочерью

Дочь российского актера Владимира Конкина София незадолго до своей смерти жаловалась подруге на бойфренда Михаила и называла его «маньяком» и «тварью».

Михаил

В разговоре с Оксаной Н. речь шла о денежных вопросах, в частности, об оплате за съемную квартиру, покупке продуктов, развлечениях. По словам Софии, Михаил не хотел оплачивать жилье, но потом все-таки внес оплату за неделю. В кино он устроил скандал, что также испортило ей настроение.

После недолгого близкого знакомства София Конкина поняла, что семьи у них с Михаилом не получится.

Конкина не исключала варианта разрыва отношений. Она рассматривала возможность аренды новой квартиры или подыскать себе соседку, если Михаил сам заберет свои вещи и съедет.

Женщина также обвинила Михаила в том, что тот подслушивал ее разговоры с подругами. Она возмущенно восприняла признание бойфренда о прослушке в телефоне и квартире.

Известно, что пара познакомилась через интернет и вскоре начала встречаться. По словам подруг Софии, у нее были и другие ухажеры. Но с Михаилом она встречалась последние три месяца. Он ее очень ревновал.

На видео слова Софии с 36:45 минуты

Напомним, после похорон дочери Владимир Конкин один закрылся в своей квартире и ни с кем не общается.

Фото: https://www.crimea.kp.ru/

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