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Общество и люди

С каждым новым президентом жизнь все хуже: опрос украинцев удивил результатом

16:50 6 октября 2020
пенсионеры

Кроме падающего доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому, социологи выявили еще одну тревожную тенденцию: большинство украинцев согласны, что с каждым новым президентом жизнь в стране становится все хуже.

Свои наблюдения Центр «Социальный мониторинг» обнародовал в ходе пресс-конференции в агентстве Интерфакс-Украина. 65% респондентов разделяют мнение, что с каждой сменой главы государства жизнь ухудшается. Им оппонируют 25% тех, кто с таким тезисом не согласен. По словам социолога Ольги Балакиревой, такой вопрос в анкету был включен впервые, и результаты насторожили исследователей.

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Председатель правления Центра «Социальный мониторинг» обратила внимание, что отношение к данному вопросу мало отличается от региона к региону. Тех, кто видит ухудшение жизни после каждых новых выборов, чуть меньше на западе, чуть больше на юге, но в целом по Украине картина очень похожая. «Такое отношение к власти, осознание кризиса власти — оно объединяет Украину», — констатирует социолог.

Опрос проводился 20−29 сентября методом личного интервью по месту проживания. Опрошены 3014 человек, ошибка выборки составляет 1,1−1,9%.

Напомним, ранее социологи заметили резкое падение доверия к президенту Владимиру Зеленскому. Считается, что переломный момент наступил в конце 2019 года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО", «ФАКТЫ»

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