"Дело пономарей": в Запорожье снесли храм, взорванный 10 лет назад

В Запорожье наконец демонтировали взорванный Свято-Покровский храм. Фото с места приводит Голос Запорожья. Все десять лет полуразрушенное здание находилось в аварийном состоянии, но разобрать руины не разрешали. Даже несмотря на то, что «дело пономарей-подрывников» было признано сфабрикованным и закрыто судом, обломки церкви проходили по документам как вещественное доказательство, а потому должны были оставаться неприкосновенными.

Теперь от аварийного накренившегося здания остался только фундамент. Восстанавливать Свято-Покровский храм не будут, поскольку здание исторической ценности не представляло — церковь в свое время разместили в бывшем помещении магазина.

Освободившуюся площадку вообще решено не застраивать, а отдать под нужды расположенной рядом новой церкви Петра и Февронии.

Напомним, взрыв в храме случился 28 июля 2010 года — во время вечерней службы в честь крещения Киевской Руси. В церкви на тот момент находились 15 прихожан и три священнослужителя. Девять человек были ранены, 80-летняя монахиня скончалась в больнице.

Обвиняемыми в подрыве церкви стали молодой исполняющий обязанности пономаря храма, его брат и еще один пономарь. В 2013 году молодых людей признали виновными и хотели отправить в колонию на 14−15 лет. Позднее приговор смягчили, а в 2014 году «дело пономарей» было признано политически сфабрикованным, а доказательства — полученными вследствие самооговора. В 2017 году суд окончательно закрыл скандальное запорожское дело.

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