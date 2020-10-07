Бегемот утащил в озеро ребенка – животное-убийцу сняли на видео

В Кении, близ города Мбита, на озере Виктория произошла трагедия. Как сообщает издание Daily Mail, бегемот утащил в воду игравшего на берегу ребенка (по одним данным это был мальчик, по другим — девочка).

Мать ребенка и другие взрослые занимались в это время стиркой неподалеку. Животное-убийцу сняли на видео. Собравшаяся у озера толпа кричит и бросает в гиппопотама камни и палки в надежде, что он отпустит свою жертву. Бегемот то всплывает, то погружается в воду вместе со своей добычей. Позже он выпустил ребенка из своей пасти, но тот был уже мертв.

В службе охраны дикой природы Кении говорят, что за последние месяцы участились случаи нападение бегемотов в районе озера Виктория. В основном в результате этих атак страдают рыбаки.

Хотя бегемоты питаются в основном растительной пищей, они могут быть очень опасны, так как это агрессивные животные, которые не любят, когда кто-то покушается на их территорию. Ежегодно они убивают в Африке около 500 человек.

Фото pixabay.com, видео Mildred Mildred/Youtube



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