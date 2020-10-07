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Общество и люди

Жених и невеста хитро спрятали 250 гостей на свадьбе, чтобы не нарушать карантин

11:30 7 октября 2020
свадьба

В Британии молодая пара придумала лайфхак, как сыграть свадьбу на 250 гостей и при этом не быть оштрафованной за нарушение карантина. Как сообщает The Mirror, на открытой территории в парке было организовано нечто вроде автокинотеатра: трансляция церемонии велась на большом экране, около 250 гостей изображали киноманов и наблюдали за торжеством из автомобилей.

свадьба

Еще около 300 родственников поздравили невесту и жениха, подключившись к эфиру по видеосвязи.

свадьба

Введенный в Британии жесткий карантин предполагает, что на свадьбе могут присутствовать не более 15 человек, включая невесту, жениха и ведущего церемонии. Чтобы не нарушать этот запрет, Рома Попат и Виналь Патель попросили своих гостей все четыре часа праздника оставаться в салоне авто. Всем присутствующим раздали антибактериальный гель, корзины с угощением и пакеты для мусора. Еду к каждой машине развозили официанты на гироскутерах.

свадьба

Жених и невеста приехали на церемонию на автомобиле, а потом сделали круг почета на гольфкаре, чтобы гости смогли полюбоваться молодоженами. Пара объяснила, что решила больше не откладывать свадьбу, потому что торжество и так пришлось перенести с апреля на октябрь.

свадьба

Организаторы церемонии признали, что первый опыт свадьбы в условиях карантина оказался удачным. Компанию уже завалили заказами на подобные мероприятия.

Фото www. i-maani.com

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