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Общество и люди

Британская старушка отметила 90-летие прыжком с парашюта для благотворительных целей

13:28 7 октября 2020
Патрисия Бэйкер

Британка Патрисия Бэйкер из города Лейтон в графстве Ланкашир оригинальным образом отметила свое 90-летие. Как сообщает издание Daily Mail, отчаянная старушка совершила прыжок с парашютом из самолета — в паре с инструктором. Предприняла она это с целью сбора средств на благотворительные цели — в том числе и для детского хосписа.

Полет с высоты почти 4600 метров привел Патрисию в восторг. О своем «блестящем опыте» она рассказала в эфире популярной программы «Доброе утро, Британия», куда она пришла вместе со своей 59-летней дочерью. По ее словам, это сложно описать. «Было страшно и замечательно одновременно», — призналась Патрисия.

На самом деле 90 лет британке исполнилось еще в июле. Из-за пандемии ей пришлось немного отложить запланированный трюк.

Пенсионерка говорит, что никогда не боялась высоты. Раньше она летала на воздушном шаре и на параплане. Перед прыжком ей требовалась справка от врача. Но тот сначала отказывался дать ей свое разрешение. Тогда упрямая и целеустремленная Патрисия прошла комплексное медицинское обследование и добилась своего. В числе пройденных ею тестов было подвешивание к потолку в специальной сбруе.

У Бэйкер имеется шестеро внуков и четыре правнука.

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