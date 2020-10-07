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Общество и люди

Самая теплая ночь за 127 лет: в Киеве поставлен температурный рекорд

14:37 7 октября 2020
Осенние цветы

Ночь на среду, 7 октября 2020 года, оказалась самой теплой за все годы наблюдений, которые ведут метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Киеве.

В обсерватории сообщают, что ночью температура не опустилась ниже 14,5 ° С. «Предыдущее рекордное значение + 13,8 ° С в 1893 году превышено на 0,7 ° С. Метеорологическое лето в столице продолжается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2020 года в столице было установлено 27 температурных рекордов.

Фото автора.

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