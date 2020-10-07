Наталия Орлянская: «Я не согласна обменять любовь на оставшийся кусок жизни» (часть 30)

«…Я буду бороться за Жизнь, пока в ней есть Любовь. А вы живите, любите и будьте здоровы… В четверг, 8 октября, 3-я химия, а еще тысяч 20 не хватает. Может, и наколядую…» — пишет журналистка Наталья Орлянская в «Хрониках cancer girl» в Facebook, где рассказывает о своей борьбе с неоперабельной онкологией. «ФАКТЫ» с разрешения Орлянской продолжают публикацию ее дневника, а для тех, кто может помочь нашей коллеге, сообщаем номер ее гривневой карты «Приватбанка»: 5168 7450 1712 4394.

06.10.2020. Каждая девочка мечтает о большой любви. Это из какой-то старой попсовой песни, кажется. Прописная истина. Скажу больше: если копнуть и быть честным, то мальчики тоже от нее не отказались бы.

В последние дни я часто думаю о Любви. Не знаю, почему. Но, наверное, это лучше, чем о Смерти? Хотя о ней я тоже думаю.

У меня есть Любовь. Не такая, как в книжках и кино. Такая, как нужно мне. Когда комфортно вместе молчать. И заканчиваете мысли хором. И очень хочется постоянно брать за руку. И смеётесь над одними шутками. И обмениваетесь наперегонки одинаковыми ссылками. И все равно, как сегодня одет. И любишь запах волос. И не стесняешься признаться, что чего-то не знаешь, или попросить объяснить. И можете смеяться друг над другом. И оставляешь себе «напоминалки» — чтоб непременно при встрече рассказать интересное/забавное/непонятное. И можешь часами слушать его дыхание во сне.

Моя Любовь пришла довольно поздно. Нет, то есть были мужчины, которых, как мне казалось, я любила. Но когда пришла Она, я какое-то время была ошарашена — все не могла поверить, что так бывает. И те, прошлые отношения показались такими себе играми в детсаду.

Сейчас я каждый день благодарю Пространство за такой невероятно щедрый подарок.

На днях приснился сон — сам его я, как обычно, забыла, зато запомнила главную мысль. «Что ты сделаешь, если некая Высшая сила предложит тебе жизнь за любовь?» То есть я выздоравливаю и живу себе здоровенькая, сколько там мне отмерят, но Любви в моей жизни нет. То есть ты и твой человек живы-здоровы, но не вместе. Да и не помните, что были вместе. Конечно, возможно, когда-нибудь где-нибудь ты снова встретишь Ее настоящую, но это просто некая вероятность.

И вот эта вся тема крутилась у меня в голове… не поверите, не больше пары минут. Я просто представила себе эту жизнь: здоровая, вполне себе интересная тела, с мужиком закрутить не проблема, годиков столько, что сразу понимаешь, кто к чему и надолго ли. И все. Ну, всякие кинишки-театры-выставки еще. Но вот того огромного эмоционального куска, который есть у меня сейчас, не будет. И счастья, которое к нему полагалось, тоже нет. И так мне теперешней стало жалко себя в этой урезанной версии.

Короче, дура я или нет, но оказывается, я не согласна обменять любовь на оставшийся кусок жизни. И нет, ребята, я точно не романтик. А вот до жизни стала жадная. А жить ее без любви — нет, не хочу. Хотя никто и не предлагает. Это чисто занесло в допущения и гипотезы. Но мой вывод меня саму удивил.

И я буду бороться за Жизнь, пока в ней есть Любовь. А вы живите, любите и будьте здоровы.

Апд. В четверг, 8 октября, 3-я химия, а еще тысяч 20 не хватает. Может, и наколядую. Номер гривневой карты Приватбанка: 5168 7450 1712 4394. Обнимаю.





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