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Общество и люди

Фестиваль «Кураж» и выставка вязания «Тепла осінь»: куда пойти в Киеве в выходные

18:49 7 октября 2020
выставка вязания «Тепла осінь»


10 октября в Киевском академическом театре оперы и балета для детей и юношества состоится премьера спектакля «Весілля Фігаро».

Адрес: ул. Межигорская, 2.

Цена: от 60 грн.
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До 1 ноября в ландшафтном парке «Співоче поле» проходит выставка хризантем «Світ солодощів». В экспозиции: «Фабрика сладостей», «Пряничный дом», «Зефирная крепость», «Городок пекарей».

Адрес: ул. Лаврская, 33.

Цена: от 25 грн.
***

10 и 11 ноября на ВДНХ пройдет юбилейный фестиваль «Кураж». В программе: аттракционы, танцы, ярмарка «барахолка».

Адрес: ул. Глушкова, 1.

Цена: 120 грн., для льготников и детей до 12 лет — бесплатно.
***

До 17 октября в Центре современного искусства «Білий Світ» проходит коллективная выставка художников «Литография. Киев. 1988 —2020».

Адрес: ул. Пушкин-ская, 21.

Вход свободный.
***

До 18 октября в Музее истории Киева проходит выставка живописи Ирины Сытник «Моя палитра Киева».

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.

Цена: 30—50 грн.
***

До 25 октября в Национальном музее украинского декоративного искусства проходит выставка художницы-керамистки Олеси Дворак-Галик «art/teka». В экспозиции: скульптурная пластика, живопись, керамика, фото и видео, инсталляции, посвященные теме познания мира и эволюции человеческого сознания.

Адрес: ул. Лаврская, 9, корп. 29.

Цена: 10—50 грн.
***

До 26 октября в Центре Украинской культуры и искусств проходит Всеукраинская выставка вязания «Тепла осінь».

Адрес: ул. Хорива, 19 В, ст. м. «Контрактова площа».

Вход свободный.
***

До 31 октября в Центральном доме художника проходит выставка украинских художников «Просто виставка у жовтні». В экспозиции картины: А. Шабадея, А. Гудзикевича, З. Зацепиной, М. Бортникова, Е. Римана, Б. Мовчана и М. Журиковой.

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1—5.

Вход свободный.
***

До 11 ноября в «Dymchyk Gallery» проходит выставка скульптур Василия Дмитрика «Индустриальная сказка».

Адрес: ул. Ярославская, 21.

Вход свободный.
***

До 29 ноября в Национальном научно-природоведческом музее НАН Украины проходит выставка ботанического искусства, созданная художниками из Украины, Чехии, Германии и Великобритании.

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 15.

Цена: 80 грн.


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