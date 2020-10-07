Второе дыхание: в Киеве снова цветет сирень

В Киеве налицо все приметы осени: и дожди, и ночное снижение температуры. А вот природа продолжает посылать «весенние приветы». Уже мало кого можно удивить цветущими второй раз за сезон каштанами. Теперь же расцвела и сирень, пишет издание bigkyiv, ссылаясь на сообщение киевлянки Аллы Литвиненко. Ей посчастливилось одной из первых вдохнуть аромат сирени (на проспекте Тычины).

На фото заметны даже не единичные соцветия — их довольно много для этого времени года: «Октябрь… Каштаны цветут, и сирень на Тычины решила не отставать», — таким комментарием сопроводила Алла Литвиненко свой пост.

Киевляне не первый год замечают повторное цветение каштанов. Это случается и с магнолиями, и с плодовыми деревьями, хотя массовым такое явление не назовешь. Повторное цветение каштанов замечали возле Дарницкого вокзала, Дарницкой администрации, в парке Воинам-интернационалистам, на улице Сечевых Стрельцов, на бульваре Шевченко и в других местах…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 7 октября в Киеве была зарегистрирована самая теплая октябрьская ночь за последние 127 лет.

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