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Общество и люди

Девушка с розовыми крыльями «разукрасила» пасмурный Киев

11:13 8 октября 2020
Девушка с розовыми крыльями «разукрасила» пасмурный Киев

Пасмурное и туманное утро 8 октября киевлянам скрасил розовый ангел. Девушку в розовом карнавальном костюме и почему-то на коньках можно было встретить в районе площади Леси Украинки.

Фото появилось в Facebook Київ це.

Тем временем синоптики не ожидают в столице серьезных осадков в течение дня, а температура воздуха будет колебаться в диапазоне +18-+20 градусов. Такую информацию публикует Украинский Гидрометцентр.

Прогноз погоды от народного синоптика Леонида Горбаня читайте в статье «ФАКТОВ» «Как поменяется погода в октябре: синоптики дали прогноз по Украине».

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