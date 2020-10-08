Девушка с розовыми крыльями «разукрасила» пасмурный Киев
Пасмурное и туманное утро 8 октября киевлянам скрасил розовый ангел. Девушку в розовом карнавальном костюме и почему-то на коньках можно было встретить в районе площади Леси Украинки.
Фото появилось в Facebook Київ це.
Тем временем синоптики не ожидают в столице серьезных осадков в течение дня, а температура воздуха будет колебаться в диапазоне +18-+20 градусов. Такую информацию публикует Украинский Гидрометцентр.
Прогноз погоды от народного синоптика Леонида Горбаня читайте в статье «ФАКТОВ» «Как поменяется погода в октябре: синоптики дали прогноз по Украине».417
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