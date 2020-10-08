6 октября состоялась онлайн-дискуссия об участии бизнеса в преодолении кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Участники дискуссии пришли к выводу, что ответственность бизнеса перед обществом заключается не только в том, чтобы соблюдать законодательство и платить налоги, но и в помощи выхода из экономического кризиса и преодоления последствий COVID-19.

Участники дискуссии отметили, что с первых дней пандемии бизнес-сообщество очень активно включилось в борьбу с ее последствиями, проявив солидарность с обществом, несмотря на то, что сама почувствовала негативное влияние.

«В Украине большинство компаний поняли, что не достигнут в этом году тех финансовых показателей, которые они прогнозировали в конце прошлого года. Но несмотря на это, больше половины компаний — членов палаты оказали помощь больницам и общинам. Это, в частности, средства индивидуальной защиты, лекарства, оборудование, — отметил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер. — Компании должны помогать своим сотрудникам — наше новое исследование показало, что есть проблемы с эмоциональным выгоранием и ментальным здоровьем сотрудников из-за пребывания на карантине. Наша задача — быть образцовым работодателем и поддержать своих сотрудников. Этим мы очень поможем обществу и стране».

Во время мероприятия были представлены результаты Отчета по устойчивому развитию и исследования социально-экономического влияния системы компаний «Кока-Кола в Украине».

По результатам исследования в 2019 году полный вклад системы компаний «Кока-Кола в Украине» в ВВП составил 9,4 миллиарда гривен, что составляет 0,24% ВВП Украины. 71% расходов компании был направлен на закупки у отечественных поставщиков. Кроме того, каждое рабочее место на одном из предприятий компании поддерживает 18 рабочих мест в экономике Украины — что в целом составляет 24 000 рабочих мест.

Кроме того, система компаний «Кока-Кола» активно работает над уменьшением воздействия на окружающую среду и улучшением жизни громад, способствует поддержанию развития молодежи, усилению роли женщин в обществе, выполняет обязательства в рамках программы «Мир без отходов», реализует проекты по восстановлению воды.

Константинос Спанудис, генеральный директор компании «Кока-Кола Бевериджиз Украина, Армения и Молдова», отметил, что бизнес больше чем когда-либо должен сосредоточиться на потребностях громад, в которых он работает.

«При поддержке Фонда „Кока-Кола“ в партнерстве с Красным Крестом, мы передали жизненно необходимое оборудование 6 ключевым больницам в различных регионах страны. Также мы поддержали национальную кампанию по поддержке донорства крови. Наши сотрудники на волонтерских началах работали на правительственной горячей линии по вопросам Covid-19 и ответили на более 2500 звонков, что составило 63% всех звонков за май-июль. Наша компания является частью общества и сделает все возможное, для решения острых вопросов. Мы искренне верим в яркое будущее Украины и социальную ответственность бизнеса», — отметил он.

В рамках стратегического направления по поддержке женского лидерства (через грант Фонда «Кока-Кола») финансирование получили ряд проектов для женщин, оказавшихся в кризисе из-за пандемии. В частности, 10 000 женщин из разных регионов Украины приняли участие в курсе «Варта більшого», 1240 женщин получили психологическую поддержку в рамках проекта «Я зможу!», и 1 миллион грн был выделен на микрогранты для бизнеса, которые развивают женщины.

Всего в мире Фонд «Кока-Кола» потратил 120 млн долларов на преодоление последствий пандемии.

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