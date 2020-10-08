"Пути господни неисповедимы": Разумков ответил на вопрос, будет ли он президентом Украины

Мечтавший в детстве стать артистом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью главному редактору интернет-издания «ГОРДОН» Алесе Бацман заявил, что о возможности баллотироваться в президенты в будущем пока не думал.

Так он прокомментировал слова экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, который назвал Разумкова одним из четырех политиков — возможных кандидатов в следующие президенты Украины.

Алеся Бацман в разговоре с Разумковым уточнила, что его кандидатом на президентских выборах в будущем видит не только Богдан, но и другие политики. На что спикер ответил, что два года назад у него и в мыслях не было, что он станет главой Верховной Рады, несмотря на то, что долго занимался политикой.

«Пути господни точно неисповедимы. Да, это не значит, что нужно сесть на берегу речки и ждать, что это тебе приплывет… Потому что так можно не дождаться ничего. Ты должен идти своим путем. Делай, что должен, и будь что будет, — уверен, это абсолютно правильный подход. Желательно делать хорошо, а как уже получится — посмотрим», — уточнил политик, добавив, что в настоящий момент к президентской избирательной кампании точно не готовится.

Подробно об этом в материале «ФАКТОВ».

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»





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