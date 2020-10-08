В Киеве на Подоле восстановили 270-летний фонтан: как он теперь выглядит

В столице отреставрировали одну из визиток города — фонтан «Самсон» и ротонду над ним. И это радует, поскольку старинное предание гласит: «Киев будет стоять до тех пор, пока льется вода из фонтана „Самсон“ на Подоле». Существует также другая примета, связанная со знаменитым киевским фонтаном. Считается, что, если выпьешь воды из «Самсона», останешься жить в Киеве навсегда.

Специалисты отремонтировали ротонду, чашу, бетонную скульптуру Самсона и медную — Андрея Первозванного, вымостили брусчастку, переоснастили инженерные коммуникации фонтана. Теперь после реконструкции системы труб из пасти льва снова струится вода. Ротонда покрашена в голубой и белый цвета (ранее была просто белой), а капитель (часть колонн) — «под золото».

Скульптуры Самсона Андрея Первозванного (на ротонде) реставрировали по оригиналам, которые хранятся в Национальном художественном музее Украины. Фонтан будет подсвечиваться — смонтировали декоративную подсветку и установили 10 LED-светильников, а уровень воды теперь контролируется с помощью специальных датчиков. Солнечные часы на ротонде выделили — они стали заметны в ясные дни. Стоимость комплекса работ оценивается почти в 2,5 миллиона гривен.

Напомним, что Фонтан с ротондой «Фелициал» по проекту архитектора Ивана Григоровича-Барского обустроили в 1749 году на месте резервуара, где подоляне брали воду (а в праздники ее освящали). Здесь был арочный павильон с колоннами и святым Андреем Первозванным на куполе, а внутри беседки находился деревянный ангел с чашей, из которой струилась вода. Фонтан служил частью первого киевского водопровода (вода поступала по деревянным трубам).

В начале XIX века деревянного ангела заменили композицией «Самсон, раздирающий пасть льва». Подвиг библейского героя Самсона, обладавшего необычной силой, увековечили в скульптурной композиции. Из пасти зверя лилась вода. Над фонтаном стояла ротонда с солнечными часами француза Пьера Брульона (преподавателя Киево-Могилянской академии) и статуей апостола Андрея с крестом на вершине.

Современный «Самсон» — копия фонтана XVIII века. Сильный пожар на Подоле в 1811 году уничтожил павильон. Беседку отстроили, но без солнечных часов. Во время Первой мировой войны статуи Самсона и святого Андрея переместили в музей древностей и искусств (Национальный художественный музей Украины). А в 1930-х годах чиновники решили снести фонтан из-за угрозы распространения инфекций.

В 1960-е годы на месте фонтана на Контрактовой площади (она ранее называлась Красной) продавали квас, а в Гостином дворе, располагавшемся рядом, были склады. В 1982 году к празднованию 1500-летия Киева «Самсон» с ротондой был восстановлен в его первозданном виде. Скульптура-фонтан «Самсон» официально внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины местного значения.

Два года назад на улице Ярославской, 58 установили мини-скульптурку «Самсона» в рамках проекта «Шукай». По легенде, если потереть миниатюру, то будешь сильнее льва.

До реставрации фонтан «Самсон» долгое время не работал, а вандалы несколько раз покушались на него. Так, год назад, как писали «ФАКТЫ», вандалы разукрасили знаменитого Самсона в розовый цвет.

Фото с сайта КГГА

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