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Общество и люди

"Люди лежат прямо в коридоре": киевлянин рассказал, что творится в больницах столицы

22:16 8 октября 2020
врач и больной

Киевлянин Александр Кондратенко рассказал, как искал в столичных больницах место для своей мамы, у которой диагностировали коронавирус.

По его словам, пришлось побывать в нескольких медучреждениях и все они переполнены пациентами с COVID-19. А в 15-й больнице в палатах уже нет мест и люди лежат прямо в коридорах. Кроме того, нет лекарств и даже обыкновенных градусников.

«Друзья, берегите родных и близких! Сложно описать чувство собственной беспомощности, когда ты не можешь увидеть родного человека, а по телефону у нее просто нет сил ответить», — пишет мужчина.

Напомним, на утро 8 октября в Киеве подтверждено почти 26 тысяч инфицированных коронавирусом. За сутки в столице заболели 422 человека.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине уже сейчас занята ковид-больными 21 тысяча коек. Минздрав начинает подготовку к открытию временных госпиталей для больных коронавирусом.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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