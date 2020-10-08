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Общество и люди

Очередь на маршрутку в Киеве впечатлила сеть

23:07 8 октября 2020
очередь

«Киев Оперативный» опубликовал видео очереди на маршрутку на Минский массив. Люди, которые ожидают автобус № 99, стоят на улице и в подземном переходе в плотной очереди, не придерживаясь дистанции. Кроме того, не все из них в защитных масках.

Под роликом комментаторы пишут, что лучше бы все, кто собрался в переходе, прошлись пешком, не подвергая себя и окружающих опасности подхватить инфекцию.

Напомним, с 5 октября столица находится в желтой карантинной зоне. Но ситуация с распространением коронавируса меняется стремительно.

В Украине уже сейчас заполнена большая часть коек для больных с COVID-19 и Минздрав начинает подготовку к открытию временных госпиталей для таких пациентов.

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