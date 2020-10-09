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Общество и люди

Хозяйка двух псов придумала способ, как позволить им вести наблюдение за улицей через забор – видео стало вирусным

8:18 9 октября 2020
Собаки смотрят через забор

В сети стало вирусным видео, опубликованное пользовательницей соцсети TikTok — @liltroubless. Хозяйка двух лабрадоров поделилась лайфхаком, позволяющим ее собакам наблюдать через забор за тем, что происходит на улице. Для этого она вырезала на соответствующей высоте шесть дырок — две пары для глаз, а под ними — дырки побольше, для собачьих носов. На забавном видео видно, как псы бегут встречать приехавшую хозяйку, просовывая носы в отверстия.

Видеоролик получил более 2,3 миллиона лайков. В комментариях люди писали, что идея вдохновила их сделать то же самое для своих собак. И называли ее гениальной. «Самая разумная вещь в мире. Можешь смотреть, но не можешь лаять», «Это жутковато, но в то же время очаровательно», «О Боже, как это мило!», «Представьте, что у вас был плохой день, а вы возвращаетесь домой — и тут такое», — писали пользователи сети.


Фото TikTok — @liltroubless

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Собаки смотрят через забор

Хозяйка двух псов придумала способ, как позволить им вести наблюдение за улицей через забор – видео стало вирусным

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