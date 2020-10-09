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Общество и люди

Интернет-магазин испортил невесте свадьбу: платье ее мечты в реальности оказалось кошмаром

8:45 9 октября 2020
Платье на фото магазина

Жительница Канады Миган Тейлор, готовившаяся к свадьбе, увидела в одном из интернет-магазинов платье своей мечты. Кружевной подвенечный наряд с пышной юбкой изящного, струящегося силуэта покорил ее своей красотой. И цена, как пишет издание Daily Star, была более, чем подходящая — около 78 американских долларов.

23-летняя Миган, не колеблясь, сделала заказ и с нетерпением ожидала его прибытия. Получив посылку, она была шокирована: платье даже отдаленно не было похоже на то, что изображено на фото. Свадьба оказалась под угрозой срыва.

Девушка выложила результат примерки в соцсети Facebook. «Мое лицо точно отражает мои чувства… Я была убита, но в то же время не могла не смеяться… Это было чересчур забавно, чтобы им не поделиться», — написала она. Пост Тейлор стал вирусным.

А Миган добилась от магазина возврата денег.

Фото Wish/Facebook/TriangleNews

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