Мать морила голодом новорожденного – сети потрясло видео малышки

В России женщина полгода держала в шкафу и морила голодом новорожденную дочь. Жительница города Карпинск в Свердловской области по имени Юлия была беременна, но после родов заявила о смерти ребенка.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у женщины есть еще двое детей -13-летний сын и 3-летняя дочь.

По словам соседей, Юля ушла от мужа, который бил ее, еще до родов. После этого с женщиной что-то произошло — она старалась забыть, что у нее теперь появился еще один ребенок. Ей удалось спрятать девочку так, что о ней не знали даже ее родители и свекровь. Когда девочка плакала ее якобы тайком подкармливал 13-летний сын Юлии.

Юлия

Ребенка обнаружили коллеги Юлии, которые пришли к ней в гости. Услышав плач, они нашли малышку в сумке в шкафу. Подруги забрали девочку. На медицинском самолете ее намерены доставить в Екатеринбург.

Девочка истощена, ее состояние оценивается как тяжелое. У ребенка диагностирована гипотрофия третьей степени, а также есть подозрение на другие серьезные заболевания.

Под видео в сети появилась масса комментариев. Горе-мать называют и недочеловеком и возмущаются, почему таких не стерилизуют. Многие признают, что женщина больна и винят медиков и власти, которые оставили ее одну с детьми в таком состоянии. Вспоминают и ответственность отца, который должен принимать участие в воспитании своих детей, но судя по отзывам соседей, он не очень интересовался семьей.

По информации полиции, женщина родила дочь в апреле 2020 года, пишет «Медуза». Она не состояла на учете во время беременности и не обращалась к врачам за помощью при родах. Дома у нее не нашли детского питания и других вещей для маленьких детей.

Известно, что Юлия работала экономистом в частной компании. Знакомые отзывались о ней хорошо. Ее сын и дочь выглядели ухоженными. Сейчас на двоих старших детей Юлии оформлена опека на бабушку.

Сама женщина не смогла внятно объяснить, почему она так поступила с новорожденным ребенком. Юлию отправили в больницу для обследования ее психологического состояния.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 156 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка»





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