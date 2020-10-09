Ни жилья, ни помощи: пострадавшие от взрыва на киевских Позняках обратились к Зеленскому

Жильцы взорвавшейся многоэтажки на столичных Позняках обратились к президенту за помощью. Еще в августе глава государства отчитывался, что всем пострадавшим семьям выделили новое жилье. Сейчас жильцы записали видеообращение и говорят, что на самом деле не все так радужно, как описывал Зеленский. Большинство пострадавших так и не получило право собственности на новые квартиры, а у некоторых нет и жилья, поскольку новый дом еще не достроен.

Одна из пострадавших Марина Писаненко подтвердила, что пострадавшие семьи получили некие сомнительные сертификаты, а не реальное жилье. Более того, спустя три месяца после трагедии материальные компенсации пострадавшим все еще не выплачены.

«Право собственности на новые квартиры получили только три семьи из 40… Одно из зданий даже еще не достроено. Выплата материальной помощи, которую нам обещали в КГГА, возможна только после получения права собственности. То есть на сегодня мы ее не получили», — рассказывает пострадавшая.

Также семьи жалуются, что даже не могут вернуть себе вещи из взорвавшейся многоэтажки. Полуразрушенный дом не укреплен, экспертизы не закончены, жильцов в здание не пускают. Виновные в трагедии также не названы.

Напомним, 21 июня в доме по улице Соломии Крушельницкой в Киеве случился взрыв. Разрушены 40 квартир на четырех этажах. Пять человек погибли. Многоэтажку было решено полностью демонтировать.

Фото Олексій Рубан/Facebook

398

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter