Праздник Симхат Тора у иудеев: что строго запрещено в этот день

С заходом солнца 10 октября до захода солнца 11 октября (23 числа месяца тишрей по еврейскому календарю) живущие вне Израиля иудеи отмечают Симхат Тора — праздник дарования еврейскому народу Торы. Работать в этот день не разрешается. (В Израиле Симхат Тора отмечается вместе с праздником Шмини Ацерет с вечера 9 октября до вечера 10 октября, являясь как бы продолжением семидневного праздника Суккот.)

Симхат Тора (Радость Торы) — это праздник, наполненный весельем и благодарностью еврейского народа Всевышнему за его дар. Слово «Тора» происходит от глагола «леорот» («наставлять») и переводится как «закон», «учение».

В самом широком смысле слова Тора представляет собой вообще все учение иудаизма со всеми его законами. Три ее составляющие — Пятикнижие Моисея, книга Пророков (Невиим) и Писания (Ктувим) — вместе носят название ТаНаХ (аббревиатура, образованная первыми буквами названий этих книг). 39 книг Танаха входят в Ветхий Завет во всех христианских конфессиях, таким образом являясь священным текстом как иудаизма, так и христианства.

Но чаще всего Торой называют именно Пятикнижие Моисея (Хумаш — от слова «хамеш», что значит «пять») — оно было по буквам продиктовано Всевышним Моисею после Синайского откровения во время странствий евреев по пустыне. Хумаш состоит из книг: Берешит (в русской традиции — Бытие), Шмот (Исход), Ваикра (Левит), Бемидбар (Числа) и Дварим (Второзаконие). Книги эти посвящены истории еврейского народа от Сотворения Мира до смерти Моисея, а также содержат основы мировоззрения иудаизма и корни всех его законов.

Написанные от руки на пергаменте все пять книг Торы скатываются в один свиток, разделенный на пять частей, отделенных одна от другой четырьмя пустыми строками. Части эти считаются «книгами Торы», и каждая из них называется по первому слову, с которого «книга» начинается (Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим). Такие свитки хранятся в специальных ковчегах в синагогах.

В общей сложности пять книг содержат 54 раздела — по числу недель в году, и каждую субботу читается по одной главе, пока не завершится годовой цикл чтения Торы, который всегда приходится на одну и ту же дату — на 23 тишрея по еврейскому календарю (в Израиле на 22 тишрея). И как только один цикл закончится, тут же начинается новый. Делается это, во-первых, для того, чтобы показать всем, что Тора вечна и непрерывна, во-вторых, для того, «чтобы никто не мог сказать, что, дочитав Тору, евреи больше в ней не нуждаются».

История праздника

Как отдельный праздник Симхат Тора был известен уже очень давно. Но изначально в Израиле и в некоторых общинах в странах рассеяния цикл чтения Торы был трехгодичным. Однолетним он был в Вавилонии. И именно вавилонская традиция получила наибольшее распространение и уже в раннем Средневековье стала применяться повсеместно. В X веке в Вавилоне возник обычай завершать годовой цикл чтения Торы после Шмини Ацерет, и там же празднику было дано название — Симхат Тора.

Традиции праздника

По случаю праздника вечером и утром в синагогах достают из ковчегов Завета все хранящиеся там свитки Торы. Существует традиция оставлять в ковчеге вместо свитков зажженную свечу, чтобы ее пламя временно заменило свет Торы, который горит там все остальное время.

Самая интересная традиция Симхат Торы, возникшая в Европе в начале XV века, называется акафот («кружение»). Для ее исполнения особо уважаемые прихожане со свитками в руках в сопровождении других верующих устраивают торжественное шествие-хоровод вокруг бимы (возвышения в центре синагоги, с которого обычно читают Тору). Акафот сопровождается танцами (под пение и хлопки вместо музыки) и всеобщим ликованием, выражающими безграничную любовь и благодарность Творцу. Вокруг бимы танцуют только мужчины и мальчики — согласно правилам цниюта (скромности), совместные танцы мужчин и женщин в синагоге считаются неприемлемыми. Поэтому женщины могут танцевать только на своей стороне синагоги. И дети, и взрослые держат в руках свитки Торы (настоящие и игрушечные), флажки с картинками и молитвами.

Поначалу биму обходили только один раз, но с XVI века число «кружений» увеличили до семи. Как правило, лидер шествия, который несет Тору, сделав один обход бимы, передает свой свиток и лидерство следующим претендентам. Во время акафот все присутствующие (и мужчины, и женщины) стараются прикоснуться к свиткам и поучаствовать в этом праздничном веселом ритуале.

Симхат Тора — единственный день в году, когда к чтению завершающей главы Торы призывают всех без исключения присутствующих мужчин. И организовать этот процесс достаточно сложно: к Торе вызывают мужчин одного за другим, называя их еврейские имена. Такой вызов называется алия. Перед чтением, держась за рукояти свитка, они должны произнести благословение на чтение Торы. После этого синагогальный чтец читает необходимую часть недельной главы. После чтения вызванный к Торе произносит еще одно благословение. Таких вызовов в Симха Торе восемь. Чтобы всем присутствующим мужчинам уложиться в эти восемь вызовов, отрывки, как правило, повторяют снова и снова. Или вызывают по несколько человек для коллективной алии. В больших общинах проводят параллельные чтения в соседних залах синагоги.

Так как несовершеннолетние не могут считаться участниками взрослой общины, очень часто для них организовывают чтение отдельно. (Вообще детям, которые участвуют во всех мероприятиях этого дня, как всегда, уделяют особое внимание. Их принято одаривать подарками и угощать сладостями.)

По существующему закону, одному чтецу не дают два свитка священной книги. Поэтому изначально существовало правило, по которому тот, кто заканчивал чтение последних строк Торы, тут же по памяти начинал новый цикл чтения. А в XII веке в Испании возник обычай вызывать к чтению двух человек. И как только первый заканчивает читать недельную главу Везот а-браха — «И вот благословение» из Второзакония, второй, используя другой свиток, начинает новый годовой цикл с чтения недельной главы «В начале» книги Берешит. Со временем благодаря евреям, живущим во Франции, право читать этот отрывок стало настолько почетным, что удостоившегося такой чести стали называть хатан Берешит, что значит «жених книги/недельной главы Берешит» (кстати, в Германии подобной чести довольно часто удостаивались женщины).

Во многих общинах во время праздничной службы в синагогах в определенное время делается перерыв для отдыха, в течение которого делают кидуш (благословение на вино) и звучат тосты «лехаим», что в переводе означает буквально «за жизнь». И здесь же, в синагоге, за накрытыми столами с различными блюдами можно перекусить. Делается это в подражание царю Соломону, который сразу после дарования ему Всевышним особой мудрости, чтобы отпраздновать это событие, устроил пир и празднество для всех своих слуг.

В некоторых синагогах продолжением праздничного вечера становятся аукционы, на которых можно, например, купить право на чтение отрывка из Торы. Валютой на таких аукционах могут служить как духовные ценности (к примеру, обязательство посвятить определенное дополнительное время изучению Торы), так и реальная валюта для материальной поддержки синагоги или других благотворительных дел.

В то время, когда в странах рассеяния праздник Симхат Тора только начинается, в Израиле он как раз заканчивается. И здесь, демонстрируя поддержку единоверцев из диаспор, принято устраивать так называемые вторые акафот. Только проходят они уже не в синагогах, а на площадях городов или в других общественных местах, где собирается множество людей и где звучат любимые мелодии и песни в исполнении различных музыкальных коллективов.

К сожалению, в этом году в правила проведения этого праздника, как и многих других, внесут свои коррективы ограничения, вводимые практически во всех странах, в том числе и в Израиле, из-за коронавируса…

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